L’Atlante vola a Imola. Caccia serrata ai playoff

CALCIO A 5Trasferta adperGrosseto. Sono giorni infuocati per la corsa aidella formazione biancorossa. Per la diciannovesima giornata di A2 di calcio a 5 oggi alle 18Grosseto sarà ospite dell’Imolese per un altro fondamentale scontro per la conquista della post-season. Per un appuntamento così importante il mister Vanni dell’Imolese comunque potrà avere ancora a disposizione l’esperienza di un giocatore altrettanto importante, vale a dire capitan Kakà. E proprio il fuoriclasse italo-brasiliano, che a Potenza Picena ha inciso sulla vittoria dei suoi con una tripletta (raggiungendo quota 20 gol in campionato, ndr), è l’uomo in più dei padroni di casa. Sfida di importanza fondamentale per i maremmani che si preparano alla sfida contro l’Imolese che può valere punti d’oro in chiave play off.