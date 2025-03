Anteprima24.it - Latitanti da 26 anni dopo omicidio, due arresti in Albania

Tempo di lettura: 2 minutiAl termine di un’indagine durata circa un anno, la Polizia di Stato ha arrestato indue cugini di 50 e 47, irreperibili dal 1999, condannati in via definitiva a 15di carcere. Le attività di ricerca dei due arrestati si inseriscono nel più ampio progetto denominato “Wanted”, finalizzato alla localizzazione e alla cattura didi elevato spessore criminale con la collaborazione anche delle autorità di polizia estere. I due albanesi sono stati riconosciuti responsabili dell’e del ferimento di due connazionali, episodio avvenuto 26fa in una piazza di Gricignano d’Aversa (Caserta) e dovuto a contrasti sorti in ordine alla spartizione dei proventi di attività illecite. Le vittime furono brutalmente colpite, in pieno centro cittadino, con bastoni e armi da taglio.