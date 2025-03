Sbircialanotizia.it - Latina, un’auto si schianta contro un albero e prende fuoco: conducente deceduto

Leggi su Sbircialanotizia.it

Durante la scorsa notte,è finita fuori strada lungo la via Litoranea andosiuncon estrema violenza. Dopo l’impatto, la vettura, identificata come una Mini Cooper, ha presocon ilal suo interno, la cui identità non è ancora stata accertata. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili . L'articolosiunè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.