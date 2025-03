Laspunta.it - Latina: piazzale Edison, per l’opposizione “le promesse e il milione di euro che non si trova”

“Sulla riqualificazione dia Borgo Podgora rischia di consumarsi l’ennesima promessa tradita dell’amministrazione di centrodestra“. Lo dicono le forze di opposizione in consiglio comunale dopo l’illustrazione del progetto avvenuta nella commissione Urbanistica di mercoledì scorso.“Un progetto accurato per risolvere l’annosa situazione di degrado in cui versa l’area e i disagi che vivono da anni i residenti, ma la cui fattibilità ci preoccupa a fronte dei costi enormi che il Comune è chiamato a sostenere per l’esproprio dell’area e la realizzazione delle opere ” spiegano i consiglieri comunali di Lbc, M5S, Pd e Per2032.Da quadro economico gli interventi di sistemazione ammontano a 1.160.000,00. “Somme che non è dato sapere dove verranno reperite – affermano i gruppi di minoranza, rimarcando che la realtà è ben diversa da quella idilliaca dipinta dall’assessora Muzio in commissione.