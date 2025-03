Latina, finisce fuori carreggiata e l’auto prende fuoco

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 marzo 2025- Nella decorsa notte, su richiesta pervenuta al 112 NUE, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di– Borgo Sabotino e della Sezione Radiomobile della Compagnia di, sono intervenuti sulla Litoranea, a seguito di un incidente stradale autonomo, nel quale è rimasta coinvolta una Mini Cooper.Dalla ricostruzione preliminarmente eseguita dai Carabinieri intervenuti, emergerebbe che il conducente della predetta autovettura, mentre stava percorrendo la predetta arteria stradale, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscito dalla, andando ad impattare contro un albero posto sul lato sinistro della sede stradale, rispetto al senso di marcia.A causa dell’impatto,vettura con all’interno il conducente, tuttora in corso di identificazione, è stata completamente avvolta dalle fiamme, domate dai Vigili deldiintervenuti, unitamente a personale del 118 che, constatato il decesso, hanno provveduto a traslare la salma presso l’obitorio, in attesa di eventuali accertamenti che saranno disposti dalrità Giudiziaria.