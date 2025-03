Latinatoday.it - L’assessore Andrea Chiarato all’incontro con il vicario generale del Papa

Leggi su Latinatoday.it

C’era anche, in rappresentanza della sindaca di Latina Matilde Celentanoche il cardinale Baldassarre Reina,diFrancesco per la Diocesi di Roma, ha concesso alla Rete delle città marciane, in occasione del Giubileo.L’evento c’è.