L’assenza di Sinner cambia tutto | Medvedev festeggia

Festa grande per Daniil: anche senza essere fisicamente in campo, Jannikgli ha dato una grandissima mano.Diciamoci la verità: Carlos Alcaraz non è stato troppo sincero quando, qualche giorno fa, gli è stato chiesto sedi Jannikfosse per lui un vantaggio. Lo spagnolo se ne è diplomaticamente uscito con un “Nonnulla” che non ha convinto neanche un po’ quanti si sono imbattuti nelle sue dichiarazioni.di(AnsaFoto) – Ilveggente.itSopratperché lui, nello specifico, potrebbe trarre un gran bel beneficio dal fatto che il numero 1 del mondo sia fermo ai box per il motivo che tutti, ormai, conosciamo. La possibilità che l’iberico possa incamerare punti utili per sorpassarlo, fosse anche una settimana prima del suo rientro in campo, sono concrete, per cui è scontato, in realtà, che la lontananza dipossa rappresentare per lui una sorta di trampolino di lancio.