L’arroganza tecnica di Donnarumma

Prima di ogni rigore Gigiospalanca le braccia, o le alza. Oppure le tiene immobili lungo il corpo, ma allarga le gambe. Non fa altro. Espande il suo metroenovantasei e sembra occupare tutta la porta, diventa un mago che fa sparire gli spazi, copre la visuale a chi lo sta battendo, è Gulliver tra tre pali che sembrano messi lì dai lillipuziani. E dove lo tiro, ora, se non c’è un buco nemmeno piccolo lasciato libero da quel corpo immenso? E come sfido sul piano emotivo quel ragazzo lì, che è immobile e non ha nessuna espressione? O sei Salah, che segna comunque (ma nessun portiere, in questa stagione, può evitare a Salah di segnare), oppure finisci come quelli del Liverpool, imbattibili in campionato e bloccati in Champions dalle mani di Gigio, il meglio che si possa chiedere se la tua squadra è arrivata ai rigori.