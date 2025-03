Game-experience.it - L’arrivo di Starfield su PS5 è una questione di “quando” e non di “se”, secondo un noto leaker

Leggi su Game-experience.it

Le voci su un possibile arrivo disu PS5 si fanno sempre più insistenti. L’esclusiva Bethesda, pubblicata inizialmente solo su Xbox e PC, potrebbe infatti approdare presto sulla console di Sony, mettendo fine all’esclusività console per Xbox. Eun, il lancio del titolo su PlayStation 5 è solo unadi “” e non di “se”.A far discutere in queste ore è stato l’avvistamento del logo PlayStation accanto ad una mod nel portale Creazioni di, un dettaglio che ha acceso l’entusiasmo della community. Ed a rafforzare questa ipotesi è stato ilNate The Hate,per le sue previsioni accurate nel settore videoludico, il quale ha affermato che l’uscita del titolo su PS5 è solo unadi tempo.La strategia di Microsoft sembra ormai chiaramente orientata verso il multipiattaforma.