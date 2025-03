Lanazione.it - L’Arno fa paura. Empoli, frazioni allagate e ospedale in allerta. Mici salvati al gattile

Leggi su Lanazione.it

, 15 marzo 2025 – “Una situazione del genere è peggiore anche al 2019. Siamo in una fase delle più dure della nostra storia recente, è un momento particolarmente duro”. Non ha usato mezzi termini il sindaco di, Alessio Mantellassi, per descrivere la giornata di ieri da bollino rosso. Iniziata con un’arancione si è trasformata inrossa con pioggia incessante, allagamenti ovunque e il fiume Arno sorvegliato speciale. Con la portata adi 2000 metri cubi al secondo, in serata è stato decisa la chiusura dei ponti sulassieme ai sindaci dei comuni interessati e chiesto alla popolazione di non sostare nei piani interrati e seminterrati delle abitazioni e nei piani terra. La Protezione civile diavvisava casa per casa la popolazione nelle aree più a rischio allagamenti.