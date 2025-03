Ilrestodelcarlino.it - L’annuncio del sindaco Vittori: "I distributori saranno riaperti"

"Nelle prossime settimane sarrannoi due punti-vendita di carburanti nel Comune di Cingoli". Lo ha comunicato ilMichele(nella foto) per "fare un po’ di chiarezza" sulla situazione delle stazioni di rifornimento nel capoluogo, all’inizio del viale della Carità e nella frazione Troviggiano. Il problema era stato evidenziato, precisando che l’amministrazione comunale aveva sollecitato la compagnia al ripristino del servizio. "Le due pompe – spiega– inclusa quella situata a Chiesanuova di Treia, erano gestite da un operatore che è venuto a mancare. L’amministrazione comunale non può sostituirsi all’impresa, né può istituire o gestire, ma posso assicurare che mi sono attivato da tempo per cercare di risolvere la situazione. Ho infatti sollecitato più volte la compagnia Ip sia tramite telefono che Pec, per una soluzione".