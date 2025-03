Linkiesta.it - L’anima ribelle della profumeria: il fascino selvaggio dei profumi animalici

Sono l’espressione più punkdi nicchia. Sfidano le convenzioni diventando strumenti di espressione olfattiva molto personale o semplicemente nuovi territori di sperimentazione. Sono stati alla base di composizioni che sono diventate dei classici senza tempo, e che oggi vengono ricreate in laboratorio rendendo i sillage più persistenti. Isono l’ultima novità dell’altache oggi si diverte a giocare, come mai prima d’ora, con accordi inaspettati e aromi sorprendenti.C’è chi li ama e chi invece non li sopporta perché queste alchimie dai sentori primordiali non piacciono proprio a tutti anche se, negli ultimi anni, stanno riscuotendo sempre più successo tra giovanissimi e addetti ai lavori. Divisivi per natura, già a partire dalla loro definizione, questi jus stanno diventando una vera e propria ossessione sui social network.