Lapresse.it - Lanciata missione SpaceX per recuperare astronauti Nasa su Iss

Leggi su Lapresse.it

E’ stato lanciato nello spazio il Crew-10 diper riportare a casa duedellabloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dal 6 giugno. L’equipaggio di quattro persone si è preparato nella “sala delle tute” tra le foto dell’equipaggio dell’Apollo, prima di dirigersi verso la rampa di lancio a bordo di numerose Tesla con la targa “LIF10FF”, un omaggio al numero della. Ogni astronauta ha ricevuto un controllo medico prima di essere informato da. In seguito, hanno preso parte a varie tradizioni, tra cui un gioco di carte per eliminare la sfortuna. Il lancio per salvare Barry “Butch” Wilmore e Suni Williams era inizialmente previsto per mercoledì, ma un problema idraulico a terra ha interrotto lapochi minuti prima del decollo.