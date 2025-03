Ilfattoquotidiano.it - Lanciata la missione di SpaceX per riportare sulla Terra dopo 9 mesi gli astronauti bloccati sulla Iss

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È partita ladi “salvataggio” dei duestatunitensi “Stazione spaziale internazionale (Iss) dalla scorsa estate. È stato lanciato nello spazio il Crew-10 diperBarry “Butch” Wilmore e Suni Williams. L’equipaggio di quattro persone si è preparato nella “sala delle tute” tra le foto dell’equipaggio dell’Apollo. Ogni astronauta ha ricevuto un controllo medico prima di essere informato dae Nasa. In seguito, hanno preso parte a varie tradizioni, tra cui un gioco di carte per eliminare la sfortuna. Il lancio peri dueera inizialmente previsto per mercoledì, ma un problema idraulico aveva interrotto lapochi minuti prima del decollo. Al momento con Williams e Wilmore ci sono Nick Hague e il cosmonauta della Roscosmos Aleksandr Gorbunov.