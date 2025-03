Sololaroma.it - Lampo di Vlasic, il Torino supera 1-0 l’Empoli: D’Aversa non spezza la crisi

È andato in archivio il sabato di questa ventinovesima giornata di Serie A, con lo Stadio Olimpico Grandeche è stato il teatro della sfida traed Empoli, che ha visto i padroni di casa vittoriosi per 1-0. Perre la formazione toscana è bastata la rete nella ripresa di Nikola, che risolve una partita complicata e spesso sotto ritmo. Altra sconfitta per, che sembra non trovare l’antidoto alladella sua squadra, che resta in zona retrocessione.-Empoli, il racconto del matchPrimo tempo che si apre conche prova ad essere aggressivo fin da subito provando ad asfissiare il possesso palla del, che fatica a trovare i suoi giocatori offensivi. Granata che riescono comunque a creare un paio di potenziali pericoli sui quali però Silvestri e la difesa ospite sono molto attenti.