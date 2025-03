Riminitoday.it - L'amministrazione comunale ricorda il maestro di pugilato Elio Ghelfi

2200 match seguiti dall’angolo, 28 Campionati del Mondo, 32 Campionati d’Europa, 62 Campionati Italiani, 2 Olimpiadi. Con vittorie importanti, tra cui 1 titolo olimpico (Maurizio Stecca), 6 campionati del mondo in varie categorie, 5 campionati europei in varie categorie, 10 campionati italiani in.