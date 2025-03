Calciomercato.it - L’amarezza di Nesta: “Mancata una grande occasione”. Lekovic è tutto del Monza

Leggi su Calciomercato.it

Niente da fare per la squadra brianzola: non basta il vantaggio di Izzo per portare a casa i tre punti nello scontro salvezza dell’U-Power Stadium contro il ParmaIlmastica amaro e non va oltre il pareggio nello scontro salvezza contro il Parma. Solo 1-1 all’U-Power Stadium, con i padroni di casa ripresi nel finale dalla prodezza firmata dal neo-entrato Bonny.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itC’è delusione nelle parole post partita di Alessandro, che nei giorni scorsi aveva definito la gara contro i ducali un po’ come l’ultima spiaggia per scalare la classifica ed evitare la retrocessione in Serie B. Niente da fare però però i brianzoli, che restano mestamente all’ultimo posto a -10 dalla soglia salvezza, occupata proprio dal Parma. Alnon basta il vantaggio nella ripresa di capitan Izzo, con le sostituzioni diche non hanno sortito l’effetto sperato.