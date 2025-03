Lanazione.it - L’allerta rossa in Toscana prosegue in vari comuni: ancora temporali, meteo instabile

Firenze, 15 marzo 2025 –sul bacino dell’Arno, tra le province di Pisa e Firenze, lungo tutto il percorso del fiume che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e autorità nella giornata di venerdì 14 marzo, con le piene dai numeri davvero impressionanti che sono passate sia da Firenze che da Pisa fortunatamente senza fare danni. Ma sono tante le ferite del territorio, tra gli straripamenti della Sieve e le tante interruzioni di strade anche in provincia di Pisa, le persone salvate o evacuate dalle loro abitazioni. Una situazione che resta molto delicata.allertaPer il bacino dell’Arnoper rischio idraulico doveva finire alle 14 di sabato 14 marzo ma in realtà proseguirà fino alla mezzanotte. Potranno verificarsie in un terreno saturo di acqua, con lo straripamento anche di corsi d’acqua del reticolo minore le autorità hanno deciso per un mantenimento del