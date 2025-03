Lanazione.it - L’allarme del paese isolato. La frana e le vie alternative: "Micropali per la sicurezza"

Quando riaprirà la strada per Lusuolo? Se lo chiedono gli abitanti della piccola frazione del Comune di Mulazzo, che da tempo devono fare i conti con la chiusura della strada provinciale, a causa di unasottostrada. Non sono isolati, esiste una viabilità alternativa, ma è più lunga. Se prima della chiusura la strada per raggiungere Lusuolo era veloce, dal Pontemagra fino in, adesso invece le persone sono costrette – se arrivano da Villafranca – a passare da Campoli e Canossa e poi scendere fino a Lusuolo. Indagini e sopralluoghi sono stati fatti ma per ora non ci sono lavori in corso, anche se la Provincia ha garantito un intervento entro l’anno. La, lo ricordiamo, risale al novembre 2023, quando alcuni territori della nostra regione erano stati colpiti da eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità.