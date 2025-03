Ilgiorno.it - L’aiuto degli esperti: "Ancora troppa teoria. Aiutiamo i docenti a riconoscere i segnali"

Bulli in classe oppure on line. Aggressioni tra i banchi o sul web, con anche professori che finiscono nel mirino. "Ie tutto il personale scolastico spesso si trovano in difficoltà perché non hanno strumenti né risorse adeguate per far fronte a situazioni del genere e in più vengono anche attaccati da chi li vede responsabili delle condotte di certi studenti, pure in ambito digitale. Insomma, si trovano tra l’incudine e il martello". Lo sottolinea Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, che ieri a Milano ha tenuto il primo corso accreditato rivolto a insegnanti e personale scolastico (i 30 posti disponibili per le tre giornate sono andati sold out) organizzato dalla fondazione dedicata a Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Europa – la ragazza si tolse la vita il 5 gennaio del 2013, a 14 anni –.