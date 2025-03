Casertanews.it - Ladri fanno irruzione nel garage e rubano due bici elettriche

Leggi su Casertanews.it

in azione a in via Casignano, a Carinaro. Una banda di malviventi ha preso di mira la zona residenziale, mettendo a segno alcuni colpi nelle abitazioni.I banditi hanno raggiunto il posto a bordo di un Dobló bianco. Hanno scavalcato la ringhiera e si sono introdotti nei. Qui sono.