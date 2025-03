Serieanews.com - L’accusa scioccante di un totem della Roma: “Finale di Europa League già decisa a tavolino”

Un’espulsione discutibile, un simbolo che si schiera e una ferita che brucia ancora. Lasaluta l’, ma lascia dietro di sé una scia di velenidi un: “digià” (Foto: LaPresse) – serieanews.comCerte sere, nel calcio, lasciano un segno che fatica a cancellarsi. L’eliminazionedall’al terminesfida contro l’Athletic Bilbao è una di quelle. Una partita che ha segnato il confine tra ciò che poteva essere e ciò che invece non sarà. E il modo in cui è arrivata la sconfitta fa ancora più male.Il San Mamés è stato il teatro di un’uscita di scena che ha lasciato l’amaro in bocca. Laè caduta ai quarti di, ma il risultatosembra essere passato in secondo piano rispetto al vero nodoserata: l’espulsione di Mats Hummels dopo appena dodici minuti di gioco.