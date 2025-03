Ilfoglio.it - La vita “pulita” dei numeri 10 nel rugby

Dalle stelle alle stalle. Dall’altare alla polvere. Da talentuoso a sopravvalutato. Nel giro di una settimana, anzi, nello spazio di una sola partita, la sconfitta della sua Irlanda contro la Francia, per di più a Dublino, Sam Prendergast è stato giudicato hype, una montatura pubblicitaria. Eppure, età giovane (22 anni), fisico statuario (1,95 per 91), piedi precisi e mani dolci, finora il mediano di apertura di Leinster sembrava aver risolto il problema della successione di un giocatore fondamentale come Johnny Sexton, 100 presenze e quasi mille punti per i Verdi. Perfino il divino Brian O’Driscoll (“in Bod we trust”) ha chiesto di sostituire Prendergast con l’alternativa Jack Crowley per guidare l’Irlanda nell’ultimo incontro di questo Sei Nazioni, contro l’Italia, oggi alle 15.15 all’Olimpico di Roma.