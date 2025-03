La vendetta di Trump | taglia i fondi federali a Paul Weiss lo studio legale vicino ai procuratori che lo avevano indagato

Leggi su Open.online

Con un nuovo ordine esecutivo, il presidente degli Usa Donalddichiara guerra contro lo, accusandolo di attività contrarie agli interessi nazionali. L’azione prevede la revoca deie la sospensione dei nulla osta di sicurezza per i suoi avvocati e si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione volta a contrastare quello che il presidente definisce il «sabotaggio giudiziario» operato da alcuni studi legali. Ma il presidente sta attaccando l’azienda per i suoi rapporti con Mark Pomerantz, un ex socio che ha giocato un ruolo chiave nell’indagine condotta dal procuratore distrettuale di Manhattan, culminata nella condanna diper 34 capi d’accusa legati alla falsificazione di documenti aziendali. La società mantiene da tempo strette connessioni con l’ambiente democratico.