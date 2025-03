2anews.it - La tutela dell’ambiente in Campania affidata agli “Avvocati del Panda”

Leggi su 2anews.it

Concluso il corso “For Nature, For Us – Legal Edition” di WWF e USB a Napoli. Dal 21 marzo parte la prima edizione in programma a Milano. Si è concluso a Napoli, nella sede della “Universal Site Business”, la terza edizione di “For Nature, For Us”, che quest’anno ha avuto un’impostazione orientata alla formazione legale .