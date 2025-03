Ilfoglio.it - La Turchia, la partita curda e quella siriana. Strategie regionali e calcoli elettorali

Istanbul. Dopo essere rimasto in disparte per mesi, mercoledì sera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha manifestato la sua disponibilità a incontrare i rappresentanti del partito filo-curdo Dem, entrando formalmente in campo nel processo di pacificazione con i curdi che il governo sta portando avanti da mesi. L’annuncio di Erdogan segue a stretto giro la firma del memorandum d’intesa siglato dal governo di transizione siriano con i curdi del Rojava. L’accordo promette pieni diritti costituzionali ai curdi siriani e l’integrazione delle forze democratiche siriane (Sdf) – guidate dalle milizie curde delle Ypg, che laconsidera emanazione diretta del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) – nell’esercito e nelle istituzioni nazionali. E’ un passo fondamentale per l’unificazione della Siria post-baathista, che a sua volta non sarebbe stato possibile se, due settimane fa, Abdullah Ocalan non avesse esortato il Pkk a deporre le armi e dichiarare la fine della lotta armata e delle aspirazioni autonomiste curde.