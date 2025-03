Agi.it - La terra trema ancora nei Campi Flegrei. Oltre 240 persone sono senza casa

AGI - Nuova scossa di terremoto nel Napoletano alle 13.33. La scossa è stata avvertita come breve ma intensa dalla popolazione neie anche a Quarto, Qualiano, Villaricca, Melito, Varcaturo e nella zona ospedaliera di Napoli. Secondo le prime stime dell'Ingv è stata di magnitudo 3.9. Già ieri era stata registrata una forte scossa alle 19.44, di magnitudo 3.5. Nelle ore successivestate fatte verifiche e sopralluoghi da parte dei tecnici dei comuni interessati per verificare eventuali danni strutturali. Leattualmenteabitazione per la dichiarata inagibilità provocata dalle ultime scosse di terremoto registrate nella zona deial momento 242.stati350, invece, gli interventi delle squadre di soccorso di vigili del fuoco e protezione civile.