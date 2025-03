Ilfattoquotidiano.it - La spaccatura del Pd in Ue spiazza gli elettori dem: “Riarmo? Chi non ha seguito Schlein ha sbagliato. È un dolore, ma continuerò a votarli”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Guarda quanti cittadini che ci sono, ti do una notizia: oggi non siamo in piazza per parlare del Partito democratico” esulta il dem Giuseppe Provenzano. Ma in realtà in piazza sono tanti glidel Pd che parlano dellain Europa sulla mozione a sostegno del Piano ReArm Europe, con la segretaria Ellyche aveva posizionato il gruppo parlamentare in Europa per l’astensione. E il risultato finale con 10 sì al. “È un– ci dice un elettore – io ho preso la tessera quando è arrivatae quest’anno non l’ho rinnovata, peròtappandomi il naso”. “Chi non hal’indicazione di voto della segretaria ha” è l’opinione di un altro manifestante in Piazza del Popolo. “Non era facile dividersi in Europa – ironizza un’altro – è successo perché è un partito composto da mille partiti, ogni persona è un partito a sé”.