La sopravvivenza dell’Europa dipende dai nostri giovani non dalle armi

Dal 2020 ad oggi, il mondo degli umani, esseri che si autodefiniscono sapiens sapiens, ha accelerato notevolmente i propri rischi di autodistruzione. In un folle crescendo, siamo passati dallo stato di choc globale della pandemia alla guerra in Europa, all’incendio del Medio Oriente e dell’Africa, fino alla seconda spettacolare ascesa al declinante potere imperiale americano da parte di Donald Trump, fonte di nuovi scenari e nuove inquietudini per tutti.In fondo al tunnel in cui ci hanno scagliati a tutta velocità, lo vediamo, c’è un enorme muro di cemento armato.The Last dawn (Nuclear Cockfight). Enrico Muratore Aprosio (EMA), 2022Per evitare di schiantarci tutti, guidatori compresi, dobbiamo frenare al più presto. Fare retromarcia, uscire dal tunnel. E poi prendere, collettivamente, una direzione diversa.