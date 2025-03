It.insideover.com - La Somalia al centro del grande gioco africano di Erdogan

Leggi su It.insideover.com

Laoccupa un posto chiave nella strategia africana della Turchia. Situata nel Corno d’Africa, lungo rotte commerciali vitali e ricca di risorse marittime, attira da anni l’interesse di Ankara. Il legame turco-somalo moderno nasce in un momento simbolico: nel 2011 Recep Tayyip Erdo?an, allora primo ministro turco, visitò Mogadiscio nel pieno di una devastante carestia. Fu il primo leader nona mettere piede indopo decenni di conflitti, portando aiuti umanitari e attenzione internazionale. Quella visita, all’epoca presentata come gesto umanitario disinteressato, ha gettato le basi per una partnership che nel tempo è divenuta sempre più strategica e pragmatica.Da “Anno dell’Africa” proclamato dalla Turchia nel 2005 ai giorni nostri, Ankara ha coltivato rapporti con molti Paesi africani, ma laspicca come caso esemplare.