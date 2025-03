Lidentita.it - La sinistra a tre piazze conosce il Paese reale?

Leggi su Lidentita.it

Scusate ma del Titanic, ancora vi devo parlare cantava De Gregori qualche decennio fa, ricordando la dolce ossessione per il transatlantico delle meraviglie cui ha dedicato tante canzoni e un intero LP. Non vorremmo noi sembrarvi ossessionati dalle dinamiche interne ai partiti italiani, ed in particolare alla, al PD, alleche oggi si . Laa treil? L'Identità.