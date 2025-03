Lanazione.it - La Sieve fa paura in Mugello, uomo salvato dalla furia dell’acqua che lo stava trascinando via

, 15 marzo 2025 – Ore terribili quelle di ieri, 14 marzo, per i cittadini che vivono lungo il fiume, principale affluente dell’Arno. Il corso d’acqua è esondato in più zone del Fiorentino: in località Ponte a Vico (Pontas) sono state evacuate in via precauzionale 89 persone nelle zone del Fossato e a Montebonello. Interessata anche l’area di San Francesco, sull’altra sponda, a Pelago (77 persone evacuate). Bilancino, stop acqua per salvare Firenze Durante i soccorsi i vigili del fuoco hanno effettuato numerose evacuazioni di persone dalle abitazioni e diversi interventi per recuperarne altre salite sui tetti delle auto per mettersi in salvo o rimaste bloccate dentro. Tra gli interventi di rilievo, nel tardo pomeriggio in Valdi, i vigili del fuoco mentreno andando a dare soccorso alla popolazione della Rufina, hanno visto untrascinato viaforza dell'acqua nel fiumee sono riusciti ad effettuare il salvataggio, per poi affidarlo al personale sanitario.