La sfida Pergola-Fermignano da battaglia

Nel campionato di Promozione il week-end calcistico vede in programma l’undicesima giornata del girone di ritorno e avvicinandosi al traguardo finale ogni gara ha molto da dire. Cinque gli anticipi di oggi (ore 15). Barbara Monserra-Vismara. "Contro il Barbara – spiega il mister del Vismara Pierangelo Fulgini – troveremo le stesse condizioni di sabato scorso: una squadra che le proverà tutte per tirarsi fuori da una brutta posizione di classifica, quindi dovremo essere pronti e bravi in ogni situazione per continuare il nostro percorso". Lunano-Moie Vallesina. "Sarà una partita fondamentale per la salvezza – sottolinea il diesse del Lunano Matteo Dominici – i ragazzi e il mister questo lo sanno e in settimana si sono allenati davvero bene. La nostra risalita iniziò proprio con il Moie all’andata e questo deve darci una spinta in più, ricordando in che situazione ci trovavamo all’andata.