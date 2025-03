Iltempo.it - La sfida dei Dazi, Tajani a Rubio: dialogo per evitare guerre commerciali

Dopo tanti annunci suiarrivati da Oltreoceano e altrettante reazioni giunte dall'Ue, è arrivato il faccia a faccia fra il titolare della Farnesina Antonioe il Segretario di Stato americano Marco. Si è svolto al termine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada. Un'ora di colloquio per ragionare anche sul dossier. Sessanta minuti per ribadire lo speciale rapporto fra Usa e Italia. La "nuova situazione a livello commerciale" è stata fra i focus del bilaterale. "Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide e rivolte al futuro. L'amichevole incontro che ho avuto con Marcoè servito a confermare la centralità della collaborazione transatlantica nella politica estera italiana. Abbiamo parlato delle iniziative per raggiungere la pace in Ucraina, della sicurezza del continente europeo, concordando sulla necessità anche da parte dell'Italia e dell'Europa di investire di più in difesa.