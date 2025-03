Ilrestodelcarlino.it - La sentenza dà torto al curatore di una ditta edile. Il contributo di costruzione non andrà restituito

Respinto dal Tar di Parma il ricorso che ildi una impresain fallimento aveva promosso contro il Comune di Bibbiano per la restituzione deldiper oltre 30mila euro. Denaro che laaveva versato per la ristrutturazione parziale di un immobile e ladi un nuovo complesso di alloggi ed uffici all’incrocio tra via XXIV Maggio e via Cesare Battisti. Il permesso a costruire era stato rilasciato il 9 ottobre 2007 alla Essetreimmobiliare srl. La, all’atto di ritirare il permesso a costruire, aveva versato circa 47mila euro e aperto il cantiere. Nell’ottobre 2015 il permesso di costruire era decaduto, e il 19 aprile 2016 il Tribunale ha dichiarato il fallimento della. Nel settembre 2023 ilfallimentare ha venduto ad un privato l’appezzamento di terreno oggetto dell’intervento iniziato ma non ultimato.