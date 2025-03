Sbircialanotizia.it - La rinascita del kung fu in Italia: Gabriele Mainetti riscrive le regole dell’azione

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non è spuntato all’improvviso un gigantesco cartellone con luci al neon per annunciare il grande evento, e non c’è stato un colpo di gong a scuotere il quartiere. Eppure, qualcosina si è mosso tra le vie del nostro cinema. Avete presente quella sensazione che si prova quando, nel bel mezzo di una cena con amici, . L'articolo Ladelfu inleè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.