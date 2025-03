Movieplayer.it - La RAI ancora contro il Grande Fratello e Spolverato: "Inaccettabile! Ma il Codacons ha scritto, vediamo"

Leggi su Movieplayer.it

Il conduttore Gianni Ippoliti ha attaccatoil GF e il comportamento del concorrente dopo le critiche di settimana scorsa. Nella sua rubrica a Uno Mattina In Famiglia, dedicata a ciò che avviene in televisione, Gianni Ippoliti ha nuovamente attaccato ile il comportamento di un concorrente, Lorenzo. A far discutere negli ultimi giorni sono state le prese in giro dinei confronti di Stefania Orlando mentre quest'ultima era impegnata nella pulizia della cucina e i diversi salti sul letto con le scarpe, accompagnati dalle risate di altri concorrenti. La protesta della RAI per il comportamento di Lorenzoqui un programma:" esordisce Ippoliti "Un concorrente è salito con le scarpe sopra il .