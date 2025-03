Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 16 marzo: Cruz fuori controllo, Martina e Juana sempre più unite

Vediamo quali sono ledella puntata del 16de La. Protagonista, che sarà completamente senza, si intensifica il rapporto tra. La puntata de Ladi domenica 16andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima dellesi sentiràpiù irascibile e irritata e adesso la situazione connon l'aiuterà. Si consolida il rapporto tra Catalina e Adriano nonostante i tanti ostacoli, Jana sarà molto in ansia. Vera farà una confessione a Lope che lascerà tutti senza parole. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Petra è convinta che il conte abbia inscenato tutto solo con lo scopo di far allontanare