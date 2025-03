Formiche.net - La piazza rossa e l’odio contro il nemico. Il corsivo di Merlo

Premessa. Ogniqualvolta si scende indemocraticamente e pacificamente è sempre un momento da incoraggiare e da valorizzare.Certo, quella didel Popolo di Roma è stata una manifestazione chiara sin dall’inizio. Anche perché è stata organizzata e promossa da una gloriosa testata giornalistica politicamente e da sempre ben schierata.E non è un caso che alcuni l’hanno definita, pur senza particolare originalità, come “le cento sfumature di rosso”, altri come “ladel tutto e del contrario di tutto”, altri ancora come una “bella scampagnata” di tutto ciò che è riconducibile alla sinistra italiana.Sinistra riformista, radicale, massimalista, estremista, televisiva, editoriale, accademica, giornalistica, comica, artistica e cinematografica.Ma sempre di sinistra si tratta, com’era ovvio ed evidente sin dall’inizio.