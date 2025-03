Ilfattoquotidiano.it - La ‘ndrangheta si rigenera a Reggio Emilia – La Dda: “A 10 anni dall’inchiesta Aemilia ecco la nuova generazione”, 20 arresti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un altro duro colpo alla mafia calabrese trapiantata in-Romagna. Le indagini della Procura antimafia di Bologna, che ha coordinato Polizia e Guardia di finanza di, hanno portato all’arresto di uno degli uomini più fedeli al boss storico Antonio Dragone: si tratta di Giuseppe Arabia detto Pino ‘u nigro, 59, una vita trascorsa nella provincia reggiana fino al 2020, quando si trasferisce a Cutro per non dare troppo nell’occhio. Grazie alle vecchie amicizie e a “ndranghetisti di”, secondo l’ordinanza che accoglie le richieste della pm Beatrice Ronchi, riprendeva in mano nel 2014, dopo una lunga carcerazione, le fila delle attività illecite che spaziavano in diverse provincene oltre che in Lombardia e Veneto. Forte, secondo l’ipotesi accusatoria, di un gruppo coeso e determinato, capace di sfruttare l’antica e radicata cultura della violenza e delle armi, ma in grado anche di operare nei ricchi mercati economici del nord, con gli strumenti ormai diffusi della falsa fatturazione e delle società cartiere (2 milioni di euro per operazioni inesistenti).