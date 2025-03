Lanazione.it - La musica degli studenti del corso musicale dell’istituto Dovizi di Bibbiena al festival del libro

Arezzo, 15 marzo 2025 – Ladelledialdel. Ildel2025 è stato un grande laboratorio di creatività che ha coinvolto tantissimi giovani, i veri protagonisti di questo progetto innovativo che ha portato in Casentino i nomi più importanti del mondo editoriale italiano attuale. Tra i tanti protagonisti troviamo anche glie le studentesse delle dell'Istituto Bernardo. Una delegazione di musicisti delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado disi è esibito il 14 Marzo nei locali della Biblioteca comunale “G. Giovannini” supportando la lettura espressiva di alcuni alunni e alunne della Scuola Secondaria di I Grado. “Partecipare aldelè un momento impegnativo formativo e molto coinvolgente per i nostri ragazzi e per i presenti perchè quando lae la lettura si incontrano, nascono emozioni che durano nel tempo.