La mossa di Giuntoli | così Mancini arriva alla Juventus

La sfida contro la Fiorentina può rappresentare il bivio definitivo della stagione dellae del suo allenatore Thiago Motta.Dopo una sequenza negativa di prestazioni, culminata con la pesante sconfita casalinga per 4-0 contro l’Atalanta, la squadra bianconera occupa ancora il quarto posto in Serie A, distante ben nove punti dall’Inter capolista e 6 punti dai bergamaschi. La recente frenata della Lazio contro l’Udinese ha riaperto una finestra per Motta, che può approfittarne per consolidare il posizionamento in zona Champions League. Nonostante questo però, il quadro complessivo della stagione resta deludente e l’ambiente comincia a scricchiolare rumorosamente: l’eliminazione dChampions League per mano del PSV Eindhoven e l’uscita di scena in Coppa Italia contro l’Empoli pesano come macigni sul giudizio finale.