La moda sta finalmente guarendo?

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile edi GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.Quando qualche giorno fa Demna ha accolto la stampa nel backstage della sua labirintica venue parigina, aveva qualcosa di diverso. Non aveva solamente un’aria estremamente rilassata, ma al posto della sua tradizionale uniforme oversize indossava un completo sartoriale nero dal fit quasi classico. «Ho scelto di sfilare in un labirinto perché rappresenta laoggi, davanti a tanti bivi», aveva detto, spiegando il motivo dietro l’insolita venue allestita all’interno di Place Vauban. Adesso, tutto ha molto più senso. A luglio, Demna saluterà Balenciaga dopo quasi dieci anni con un ultimo show Couture per poi spostarsi in Via Mecenate, a Milano, nel quartier generale di Gucci.