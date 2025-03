Leggi su Open.online

Pubblichiamo un estratto deldi Greta Arditoper la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugeniapubblicata sul nuovo numero della rivista Eco, diretta da Tito Boeri, in edicola da oggi 15 marzo.Negli ultimi anni, l’occupazione femminile in Italia ha mostrato segnali di crescita. Tuttavia, nonostante questi progressi, permangono significativi divari di genere nel mercato del lavoro italiano. Il tasso di occupazione femminile rimane inferiore di oltre 15 punti percentuali rispetto a quello maschile. Inoltre, secondo un recente rapporto dell’INAPP, il 64%inattive è costituito da, principalmente a causa di responsabilità familiari e di cura. In termini contrattuali, poi, lesono più frequentemente impiegate con contratti a tempo determinato e in posizioni part-time.