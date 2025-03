La marea umana a Belgrado per chiedere le dimissioni di Vucic | Sei finito Ma il presidente serbo resiste – I video

Leggi su Open.online

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi aper manifestare contro ilAleksander, da mesi nel mirino delle proteste contro la corruzione diffusa ai vertici del potere. Sui social rimbalzano le foto e idella fidi gente che riempie le strade di. Difficile accertare i numeri esatti, ma molti osservatori assicurano che si tratta della manifestazione più partecipata della storia della Serbia. A dare il là alle proteste, partecipate soprattutto dagli studenti e cresciute di vigore di settimana in settimana, è stato lo scorso 1° novembre il crollo di un soffitto alla stazione di Novi Sad che ha causato la morte di 15 persone. Una tragedia che i manifestanti sostengono sia avvenuta per effetto proprio della corruzione dilagante nel Paese.