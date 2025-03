Iltempo.it - La Maratona dell'acqua. I 42 secondi di silenzio per il Papa

Sarà un momento solenne in un giorno di grande festa e di sport. Domani, prima del via alla 30ª edizione'Acea Run Rome The Marathon, gli atleti osserveranno 42di(simbolicamente uno per ogni chilometroa gara) per testimoniare la vicinanza al Santo Padre. Sarà un grande abbraccio collettivo da parte di 30mila maratoneti aFrancesco, Vescovo di Roma, un'iniziativa dall'alto valore simbolico. Alle 8 dai Fori Imperiali – Colosseo prenderanno il via oltre 30mila persone provenienti da 126 nazioni del mondo. Una folla oceanica, festante, allegra, pronta a correre 42,195km attraversando tutte le zone più belle di Roma, da Castel Sant'Angelo ai Lungotevere, il Foro Italico e piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona, per poi arrivare al traguardo per la prima volta al Circo Massimo.