Sport.quotidiano.net - La magia su punizione di Duda stende l'Udinese: il Verona sbanca il Bluenergy 1-0

Udine, 15 marzo 2025 – Unasudiregala tre punti pesantissimi in chiave salvezza all’Hellas, cheilStadium battendo 1-0 l’, sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi. Il gol dello slovacco ha deciso una partita che nei primi 45’ è stata decisamente povera di emozioni e occasioni. Nella ripresa, con i primi cambi, le cose sono però un po’ cambiate e l’, non è andata lontana dal gol con le staffilate dalla distanza di Ehizibue, Lovric e Zemura. Alla fine, però, i bianconeri hanno pagato la loro scarsa precisione e l’incapacità di creare occasioni sotto porta, incassando al 72’ lo splendido gol disu calcio piazzato da oltre 20 metri. Tanto è bastato agli scaligeri per piegare le resistenze di un’che nel finale ha continuato ad essere poco concreta e non è più riuscita a rimettere in discussioni le sorti del match.