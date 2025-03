La maestra dell’asilo parrocchiale beccata su Onlyfans si difende | Viva la libertà di fare ciò che ci pare

Leggi su Open.online

Non vuole mollare di un millimetro ladi un asiloparitario nel trevigiano, che nel resto del tempo libero è content creator su, piattaforma su cui pubblicava foto e video per adulti, a pagamento. I genitori dei piccoli alunni hanno intercettato le immagini dell’educatrice su Instagram e Telegram, sollevando il caso. Anche se non c’è un codice di condotta specifico in questi casi la giovane donna rischierebbe il posto di lavoro. Secondo quanto riporta il Gazzettino la Chiesa legata alla struttura ha contattato un legale e un consulente del lavoro ad hoc. La Fism, la federazione delle materne paritarie ha chiarito che al momento dell’assunzione negli asili parrocchiali vengono specificati i riferimenti all’ambito valoriale di ispirazione cristiana. Un valore che stride con la partecipazione sulla piattaforma nota per contenuti hard.