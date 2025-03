Lanazione.it - La libertà secondo Ninni Bruschetta, domande allo specchio a teatro

Arezzo, 15 marzo 2025 – Stasera alle 21 alWanda Capodaglio di Castelfranco, va in scena «A Mirror - uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft» per la regia di Giancarlo Nicoletti. Sul palco, Greg Claudio Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelin. Qual è il confine fra politica, potere e arte? Siamo veramente liberi da qualsiasi forma di censura? I politici possono condizionare ladi espressione? E il pubblico ha bisogno di sentirsi dire la verità o una bugia? «A Mirror» è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. Affrontando temi come ladi parola, l’autoritarismo e la censura, è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. Uno spettacolo ditotale, ambiguo e sfuggente, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere continuamente parte attiva della messinscena.