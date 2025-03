Ilnapolista.it - La Juventus vuole Osimhen, il nodo è impostare una trattativa col Napoli a certe condizioni economiche (Tmw)

La, ilunacol(Tmw)Nonostante manchino più di tre mesi alla fine della stagione, ilcontinua ad essere attivo sul mercato; da pochi giorni ha bloccato Luca Marianucci, difensore classe 2004 dall’Empoli, ma i colpi in entrata sono ancora tanti da fare per affrontare le competizioni europee nella prossima stagione. E poi c’è la questione.Il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:A fine stagione rientrerà anche. Non è certo un segreto che sia il grande obiettivo dellaper il prossimo anno. Giuntoli lo conosce bene e lo considera il rinforzo ideale per l’attacco bianconero anche alla luce della sempre più probabile partenza di Vlahovic. Il veroper launacon il